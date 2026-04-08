Anagnorisis al Teatro Serra la rivelazione femminile nel mito

Da napolitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Serra di Napoli debutta “Anagnorisis”, uno spettacolo scritto e diretto da Francesca Esposito. La rappresentazione affronta il tema della ricerca dell’identità femminile attraverso i miti, offrendo una riflessione sulla figura femminile e sulla scoperta di sé. La pièce si concentra sulla rivelazione femminile, interpretata da attrici che mettono in scena momenti di confronto e scoperta. La produzione si inserisce nel panorama teatrale contemporaneo con un’attenzione particolare ai temi di genere.

Debutta al Teatro Serra di Napoli “Anagnorisis”, manifesto femminile sulla ricerca identitaria alla luce dei miti, scritto e diretto da Francesca Esposito. Una produzione “Teatro Nudo” con Adriana D’Agostino e Anna Bocchino. Foto di scena Francesco D’Ambrosio. In Via Diocleziano 316, dal 17 al 19. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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“Anagnorisis” al Teatro Serra la rivelazione femminile nel mito

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