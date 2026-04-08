Anagnorisis al Teatro Serra la rivelazione femminile nel mito

Al Teatro Serra di Napoli debutta “Anagnorisis”, uno spettacolo scritto e diretto da Francesca Esposito. La rappresentazione affronta il tema della ricerca dell’identità femminile attraverso i miti, offrendo una riflessione sulla figura femminile e sulla scoperta di sé. La pièce si concentra sulla rivelazione femminile, interpretata da attrici che mettono in scena momenti di confronto e scoperta. La produzione si inserisce nel panorama teatrale contemporaneo con un’attenzione particolare ai temi di genere.