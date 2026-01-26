“Amore positivo” al Teatro Serra la vita oltre la malattia

“Amore positivo” al Teatro Serra è uno spettacolo che affronta il tema della vita oltre la malattia con sensibilità e sincerità. Realizzato dalla compagnia “La nuova Comune” con Alessio Palumbo, che firma anche le musiche, il progetto si propone di superare lo stigma attraverso una narrazione autentica. Finalista nel 2024 del Premio “Serra-Campi Flegrei” con la versione breve, questa produzione invita a riflettere sulla resilienza e l’importanza di un amore che supera ogni ostacolo.

Un grido di resistenza oltre lo stigma. É “Amore positivo” una produzione “La nuova Comune” di e con Alessio Palumbo, anche autore delle musiche, finalista nel 2024 del Premio “Serra-Campi Flegrei” con la versione breve. Un evento di Teatro Civile in scena dal 6 all’8 febbraio (venerdì e sabato ore 21.00, domenica ore 18.00) al Teatro Serra di Napoli, in Via Diocleziano 316, che accoglierà il pubblico con la mostra della poetessa Ilenia A. Sicignano e del gruppo di artisti bolognesi “I conigli bianchi”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

