Sul versante di un’imponente parete di roccia rossa che si tuffa nel mare Egeo, si trova il Monastero della Panagia Hozoviotissa, un edificio religioso situato sull’isola di Amorgos. La struttura si sviluppa lungo circa 300 metri di parete rocciosa, creando un paesaggio unico tra natura e architettura. La sua posizione e la sua storia attirano visitatori e studiosi interessati a conoscere questo sito.

Sull’isola di Amorgos, incastonato in una parete di roccia rossa che precipita per 300 metri verso il mare Egeo, sorge il Monastero della Panagia Hozoviotissa. Questa struttura bianca, attiva dal IX secolo, rappresenta un esempio unico di architettura spirituale e resistenza fisica. La posizione estrema del complesso nasce da una necessità storica tra il IX e l’XI secolo, quando dei monaci costretti a fuggire dalle persecuzioni iconoclaste portarono con sé un dipinto della Vergine proveniente dalla Palestina. La tradizione narra che furono proprio eventi miracolosi legati a quell’icona a indicare il sito esatto dove edificare il santuario. L’opera, che inizialmente appariva irrealizzabile per l’uomo, trovò il sostegno dell’imperatore Alessio I Comneno nel 1088, permettendo il completamento della costruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amorgos: il monastero sfida l’abisso tra roccia e miracoli

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