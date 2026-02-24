Scoperto il monastero greco scavato nella roccia | storia e meraviglie

Il monastero greco scavato nella roccia si rivela grazie a un recente ritrovamento tra i pinnacoli di Meteora. La costruzione, nascosta tra le pareti rocciose, risale a secoli fa ed è stata scoperta durante un’esplorazione archeologica. Gli studiosi hanno individuato tracce di antichi insediamenti e strutture nascoste, che testimoniano l’ingegno dei monaci che vi si rifugiavano. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia religiosa di questa zona remota.

Un rifugio segreto tra i pinnacoli: viaggio al Monastero di Ypapanti, luogo selvaggio e silenzioso. In un angolo remoto della Grecia, dove la roccia sembra sfidare la gravità, si nasconde un gioiello dell’architettura religiosa: il Monastero di Ypapanti, incastonato tra i pinnacoli di Meteora. Questo luogo, lontano dai flussi turistici più battuti, rappresenta un rifugio perfetto cerca silenzio e spiritualità. La sua storia, che risale al 1367, è un viaggio attraverso secoli di fede, isolamento e resistenza culturale. Fondato dai monaci Nilos e Cyprianos, il monastero è un esempio straordinario di come l’uomo possa integrare la propria opera con la natura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Il borgo italiano scolpito nella roccia che sembra Betlemme: paesaggi da sogno tra natura e storia

Izza Papa! Brindisi: Marco Greco racconta storie e meraviglie del centro storicoMarco Greco ha condiviso le sue esperienze nel centro storico di Brindisi, descrivendo tre elementi che lo hanno sempre affascinato.