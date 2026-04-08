Allegri e lo scudetto delle multe | ecco perché il Milan entra in campo sempre in ritardo

Durante le recenti partite, il Milan ha spesso avuto difficoltà a rispettare gli orari di inizio. In diverse occasioni, i giocatori sono arrivati in ritardo sia all'inizio della partita che durante l'intervallo. Tra i primi a essere in ritardo sono stati il portiere e un centrocampista. Questa tendenza ha portato a multe e sanzioni da parte della società, che ha già ricevuto vari avvertimenti in merito.

Uno scudetto il Milan ce l’ha già in cassaforte. Non si parla di trofei da alzare, ma di multe da pagare per eccessivi ritardi al momento degli ingressi in campo. Contro il Napoli, il Milan ha ricevuto un’ammenda di 25.000 euro per “aver ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata”. Totale stagionale? 132.000 euro. L'analisi su com’è andato il primo tempo e la preparazione del secondo sono durate troppo. Ci sarà anche della scaramanzia? Un tocco di strategia? Probabilmente, un mix dei tre fattori. Sicuramente, Maignan e Rabiot sono tra i primi ritardatari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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