Scudetto corsa a due tra Inter e Milan | ecco perché i rossoneri di Allegri possono sperare

Nel caso in cui il Milan battesse il Como di Cesc Fàbregas, tornerebbe a 5 punti di distanza dalla vetta, con un bel vantaggio sul Napoli (6 punti), sulla Roma (9) e sulla Juventus (10), che, attualmente, occupa la quinta posizione nella graduatoria del campionato. Tre punti in Milan-Como vorrebbero dire, per il Diavolo di Allegri, di fatto quasi blindare un posto nella prossima edizione della Champions League e continuare ad accarezzare il sogno tricolore. Ma il Milan può davvero recuperare terreno sull'Inter? Per la 'rosea', nonostante le smentite di facciata, il Milan di Allegri allo Scudetto continua a credere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Marco Amelia ha commentato la corsa del Milan allo scudetto, evidenziando come i rossoneri abbiano le carte in regola per contenderselo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Corsa scudetto, Chiariello: Inter padrona del proprio destino, i giochi si riapriranno solo in un caso; Inter-Juve, il derby d'Italia di stasera è sold out da due giorni ed è un passaggio cruciale nella corsa allo scudetto ma il Milan vince e non molla; Milan, niente distrazioni: contro il Pisa per continuare la corsa scudetto; Pisa-Milan 1-2, Modric la risolve nel finale: i rossoneri non mollano la lotta scudetto.

Ambrosini: Dopo Napoli-Roma non ci sono dubbi che la corsa Scudetto sia a MilanoNel corso del post partita di Napoli-Roma (2-2), durante la tramissione di DAZN Fuoriclasse, l'ex centrocampista di Milan e Fiorentina, tra le altre, Massimo Ambrosini ha parlato ... milannews.it

Vernazza sulla Gazzetta: Corsa scudetto solo tra Milan e Inter. Il fattore calendario potrebbe pesareSulle pagine della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha parlato così della corsa scudetto tra Milan e Inter: La corsa per il titolo è diventata una questione privata ... milannews.it

Corsa scudetto: i malumori del Milan per il caso Kalulu x.com

Radio1 Rai. . #Calcio #SerieA L'Inter continua la sua corsa verso lo scudetto vincendo 3-2 contro la Juventus al 90'. Bene l'Atalanta che batte 2-0 la Lazio all'Olimpico. Como perde in casa con la Fiorentina 2-1. Oggi in campo Udinese-Sassuolo, Parma-Veron facebook