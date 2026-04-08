Allarme cherosene in 7 aeroporti | ecco perché è scattato il caos

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 6 aprile, l’aeroporto di Brindisi ha esaurito il cherosene destinato ai voli commerciali, provocando disagi tra i passeggeri. L’assenza di carburante ha causato la sospensione temporanea delle operazioni e ha generato preoccupazioni tra le compagnie aeree. Oltre a Brindisi, altri sei aeroporti italiani sono stati interessati da avvisi ufficiali che segnalano problemi nella fornitura di cherosene, secondo i bollettini aeronautici Notam.

L’aeroporto di Brindisi è rimasto senza cherosene per i voli commerciali lunedì 6 aprile. L’evento ha innescato un allarme sui social, coinvolgendo anche altri sei scali italiani attraverso i bollettini aeronautici ufficiali Notam. Il fenomeno ha toccato Milano Linate, Venezia, Treviso, Bologna, Reggio Calabria e Pescara. In questi aeroporti le difficoltà sono state meno accentuate rispetto allo scalo brindisino, ma comunque segnalate nei documenti tecnici. Il meccanismo dell’effetto domino e le scorte nazionali. Pierluigi Di Palma, che guida l’Enac, ha chiarito che l’episodio non rappresenta una crisi strutturale. Il problema nasce da una dinamica operativa: per abbattere costi e peso, i velivoli partono solitamente con il minimo carburante necessario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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