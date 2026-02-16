L' autoradio rischia di sparire dalle auto | ecco perché è scattato l' allarme

L’autoradio potrebbe scomparire dalle auto perché l’Europa ha bloccato il piano italiano, e Confindustria avverte che questa decisione mette a rischio migliaia di posti di lavoro nel settore. Le case automobilistiche stanno optando per soluzioni più economiche, eliminando gli impianti tradizionali in favore di sistemi più moderni. Un esempio concreto è il passaggio a display touch e piattaforme di streaming, che spesso rendono obsoleta la radio classica.

Autoradio a rischio estinzione: l'Europa frena il piano italiano e Confindustria lancia l'allarme. L'autoradio, un elemento storico delle automobili, potrebbe presto scomparire dai nuovi modelli a causa delle scelte di alcuni produttori che puntano a ridurre i costi. La campagna #RadioInAuto, promossa da Confindustria Radio Televisioni, mira a preservare la radio come servizio gratuito e accessibile a tutti, mentre la Commissione Europea ha bloccato un provvedimento italiano che avrebbe reso obbligatoria la ricezione radiofonica analogica e digitale nelle nuove auto.