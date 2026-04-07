Greta Esposito ha iniziato la sua carriera lavorando nel settore pubblicitario prima di approdare al cinema e al teatro. Recentemente ha partecipato al film diretto da Massimiliano Gallo, interpretando un ruolo che ha richiesto uno studio approfondito delle emozioni e delle relazioni umane. La sua esperienza si concentra sulla ricerca di autenticità e di connessioni tra i personaggi, con un approccio che privilegia il rapporto tra attore e pubblico.

Ci sono attrici che inseguono il mestiere come una meta, una conquista, un’affermazione. Greta Esposito, invece, sembra averlo sempre abitato. Come si abita una città, una voce, una casa. La recitazione, nel suo racconto in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, non è mai un’ambizione esibita né una vocazione trasformata in retorica. È qualcosa che le è cresciuto intorno fin da bambina, tra il coro del Teatro di San Carlo, i laboratori, il teatro di quartiere, la scuola di Davide Iodice e una Napoli che continua a essere il suo centro emotivo, prima ancora che geografico. Ha studiato, si è formata, ha attraversato cinema, televisione e teatro, senza mai smettere di interrogarsi su ciò che resta quando si spengono le luci del set. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Greta Esposito, l’attrice nel film La salita di Massimiliano Gallo: “Recitare per stare insieme e fare”

Diego D’Elia, nel film La salita di Massimiliano Gallo: “Il successo è un percorso, non un punto”Ci sono personaggi che custodiscono una storia, e altri che custodiscono gli altri.

Alessandro De Renzi, da La preside a La salita di Massimiliano Gallo: “Recitare è casa, ma dirlo è difficile”Ci sono personaggi che combattono il luogo in cui si trovano, e altri che, semplicemente, non vi appartengono.

Argomenti più discussi: Nisida al tempo di Eduardo tutt’altro che Mare fuori; Malinconico - Moderatamente Felice; Massimiliano Gallo regista: Racconto la Nisida di Eduardo De Filippo, prima di Mare Fuori; Vincenzo Malinconico conquista il Vittorio Emanuele: un’ode all’imperfezione tra risate travolgenti e una delicata malinconia.

LA SALITA di Massimiliano Gallo con Roberta Caronia, Alfredo Cossu, Antonio milo, Shalana Santana, Gianfelice Imparato, Maurizio Casagrande, Greta Esposito, Maria Bolignano, Antonella Morea, Gea Martire, Angela De Matteo, Francesco Siciliano, Lucian - facebook.com facebook