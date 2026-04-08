Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa martedì 7 aprile, i concorrenti sono stati protagonisti di momenti che hanno attirato l’attenzione. Tra gli ospiti e le dinamiche all’interno della casa, alcuni partecipanti si sono distinti per comportamenti e interventi specifici. La serata ha visto anche alcuni commenti e situazioni che hanno suscitato discussioni tra i telespettatori. La puntata ha confermato la presenza di elementi ancora capaci di coinvolgere il pubblico.

Roma, 7 aprile 2026 – Le pagelle della puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 7 aprile raccontano di una edizione del reality show che ha ancora molto da offrire al pubblico. Raimondo Todaro: voto Indiscutibile. Nel senso che è un protagonista indiscusso e indiscutibile di questo Grande Fratello Vip. Ha preso in mano le redini del programma diventandone inevitabilmente sin da subito uno dei portacolori più evidenti. Ha carisma e si è sembra dimostrato particolarmente corretto e leale in questo gioco. E’ fra i concorrenti ideali delle ultime edizioni del reality show di Canale 5. Lucia Ilardo e Renato Biancardi: voto Arte. Nel senso che bisogna davvero essere degli artisti e dei gran sognatori per immaginare che a fine Gf Vip 2026 qualcuno fra il pubblico si ricorderà di loro per più di 7 minuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alessandra Mussolini palloncino, Blu si fa notare solo per le mutande e Renato dimenticabile: le pagelle del Grande Fratello Vip di martedì 7 aprile

Anticipazioni GF Vip martedì 7 aprile 2026: il caso delle mutande esplode in diretta, un concorrente a un passo dall’addio. Tra Alessandra e Renato….La settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 va in onda questa sera, martedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5.

Gf Vip, Blu regala le sue mutande a Nicolò e Renato e Lucia si offende | VIDEOBlu ha voluto regalare le sue mutande a Nicolò e Renato al Gf Vip, dato che sentivano la sua mancanza, ma Lucia è rimasta male della reazione del...

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