Lufthansa_ITA si contendono l’earn-out da 100 milioni di euro in caso di vendita del gruppo italiano

Lufthansa e Itavia sono in corsa per aggiudicarsi un bonus da 100 milioni di euro. La questione riguarda la possibile vendita del gruppo italiano, e le due compagnie aeree si stanno sfidando per ottenere quella somma legata alla transazione. La disputa si infiamma mentre si avvicina il momento di definire il futuro del gruppo.

**Lufthansa e Itavia, due grandi nomi del settore aereo, si contendono l'earn-out da 100 milioni di euro in caso di vendita del gruppo italiano.** Un accordo di partnership e un accordo di distribuzione, inizialmente pensato per favorire la crescita della rete di voli della Lufthansa in Italia, si trasforma in una sorta di gara tra due entità che si fronteggiano per ottenere un vantaggio strategico. La Lufthansa, con il suo gruppo Itavia, sta cercando di garantirsi il diritto di prelazione in caso di una futura operazione di vendita, e il valore dell'opportunità è stimato intorno ai 100 milioni di euro.

