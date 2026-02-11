Fisco locale Confesercenti Imperia ai Sindaci | Sì a rottamazione quinquies per aiutare imprese e f

Confesercenti Imperia si rivolge ai sindaci della provincia chiedendo di aderire alla Rottamazione Quinquies, la definizione agevolata dei tributi locali come IMU e TARI. L’associazione insiste: questa misura può aiutare molte imprese a far fronte alle tasse e alleggerire la pressione fiscale. I commercianti e i proprietari di immobili sperano in un sì rapido da parte degli amministratori locali.

Confesercenti Imperia ha intensificato le proprie sollecitazioni nei confronti dei sindaci della provincia, chiedendo l’adozione della cosiddetta “Definizione Agevolata”, comunemente nota come Rottamazione Quinquies, per i tributi locali quali IMU e TARI. L’iniziativa, resa possibile dall’apertura del Governo all’estensione della rottamazione anche alle pendenze comunali, mira a fornire un sostegno concreto al tessuto economico locale, gravato da costi di gestione in costante aumento, e a semplificare la regolarizzazione della posizione debitoria per famiglie e imprese. La spinta di Confesercenti arriva in un momento particolarmente delicato per l’economia imperiese, caratterizzato da una crescente difficoltà per le piccole e medie imprese ad affrontare gli oneri fiscali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Imperia Sindaci

È partita la possibilità di presentare domanda per la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali.

La rottamazione quinquies permette ai contribuenti di regolarizzare i debiti fiscali maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, beneficiando di condizioni agevolate e della sospensione di sanzioni e interessi.

