Adrano celebra la memoria dei braccianti agricoli | inaugurata la statua nel Giardino della Vittoria

Ieri sera, nel Giardino della Vittoria, si è svolta l’inaugurazione della statua dedicata ai braccianti agricoli. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti locali, che hanno assistito alla cerimonia alle 19. La statua è stata collocata in un’area pubblica, in memoria di chi ha lavorato nei campi. La cerimonia è durata circa un’ora e si è conclusa con un breve momento di riflessione.