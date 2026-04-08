Adrano celebra la memoria dei braccianti agricoli | inaugurata la statua nel Giardino della Vittoria
Ieri sera, nel Giardino della Vittoria, si è svolta l’inaugurazione della statua dedicata ai braccianti agricoli. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti locali, che hanno assistito alla cerimonia alle 19. La statua è stata collocata in un’area pubblica, in memoria di chi ha lavorato nei campi. La cerimonia è durata circa un’ora e si è conclusa con un breve momento di riflessione.
Si è svolta ieri sera, 7 aprile, alle ore 19, nel Giardino della Vittoria, l’attesa inaugurazione della statua “Braccianti Agricoli. Orgoglio Adranita”, un’opera simbolica dedicata al ruolo fondamentale dei lavoratori agricoli nella storia e nell’identità della città di Adrano.L’evento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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