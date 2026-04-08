Con l’arrivo della primavera, molte persone cercano di rinnovare la propria pelle eliminando le cellule morte accumulate durante i mesi freddi. Tra i trattamenti più diffusi, il retinolo viene spesso indicato come un alleato per migliorare l’aspetto del volto, rendendolo più luminoso. Questo ingrediente è utilizzato in diverse formulazioni e può essere trovato in prodotti di varia concentrazione. La sua applicazione richiede attenzione e spesso si consiglia di consultare un esperto prima di iniziare un trattamento.

L’arrivo della primavera impone un rinnovamento cutaneo per eliminare l’accumulo di cellule morte invernale. Il medico estetico Fabio Caprara spiega come intervenire correttamente tra retinolo e alternative delicate. Il processo di esfoliazione serve a rimuovere i residui epidermici che rendono il volto spento e privo di luce. Naturalmente, le cellule vengono sostituite ogni poche settimane, ma col tempo questo ritmo rallenta. Fattori esterni come lo stress ambientale, l’inquinamento e l’esposizione ai raggi solari compromettono il ricambio fisiologico. Il risultato è una grana irregolare e una perdita di brillantezza visibile. Intervenire manualmente stimola il microcircolo e accelera il turnover cellulare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio pelle spenta: il segreto del retinolo per un volto radioso

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come usare il RETINOLO come una vera esperta di skincare (e quando usare il Retinolo)

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