Addio generatori | arriva l’Elite 400 con 4kWh di potenza portatile

Dal 8 aprile 2026, in Italia sarà disponibile la nuova power station portatile Elite 400, prodotta dall’azienda BLUETTI. Con una capacità di 3840 Wh, il dispositivo è pensato sia per l’uso outdoor che come supporto energetico in ambito domestico. L’Elite 400 rappresenta un’alternativa ai generatori tradizionali, offrendo una soluzione energetica più compatta e facilmente trasportabile per diverse esigenze.

BLUETTI introduce in Italia, a partire dall’8 aprile 2026, la nuova power station Elite 400, un sistema di accumulo portatile da 3840 Wh progettato per l’uso esterno e come supporto energetico domestico. L’arrivo di questo dispositivo segna il passaggio verso una gestione dell’energia più flessibile. La macchina, che dispone di una capacità di quasi 4 kWh, è pensata per operare in contesti diversificati, dai lavori agricoli agli eventi all’aperto, fino ai barbecue del fine settimana o alla gestione di blackout residenziali. Il vantaggio principale risiede nell’eliminazione delle criticità legate ai generatori a combustione, come l’inquinamento acustico, le emissioni nocive e le complicazioni logistiche tipiche dei motori tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio generatori: arriva l’Elite 400 con 4kWh di potenza portatile Snapdragon wear elite arriva: il primo chip elite per orologi e dispositivi con iaQuesto testo presenta il Snapdragon Wear Elite, il nuovo processore di Qualcomm pensato per smartwatch e dispositivi indossabili. Leggi anche: “The Wonderful Ten”: Potenza diventa capitale del calcio da tavolo con un torneo d’élite