Recentemente, sono stati introdotti dispositivi che combinano aspirazione e lavaggio in un’unica macchina, consentendo di dimezzare i tempi necessari per pulire i pavimenti di casa. Questa innovazione mira a semplificare le operazioni domestiche, eliminando la necessità di usare separatamente scopa e straccio. Le nuove tecnologie sono progettate per offrire una soluzione più efficiente e rapida rispetto ai metodi tradizionali di pulizia.

L’integrazione di tecnologie di aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo permette di ridurre del 50% i tempi dedicati alla cura dei pavimenti. Questa innovazione interviene su una fase delle pulizie domestiche che solitamente assorbe il 65% dell’impegno totale. Il passaggio a sistemi combinati elimina la necessità di eseguire due operazioni distinte, ovvero l’aspirazione della polvere seguita dal lavaggio. Grazie a un comando singolo, l’apparecchio gestisce autonomamente la sequenza che va dalla rimozione dello sporco all’asciugatura della superficie. L’ingegneria dietro l’efficienza del lavaggio rapido. Il cuore del sistema si basa su una spazzola a rullo supportata da due compartimenti distinti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a scopa e straccio: così dimezzi i tempi di pulizia in casa

Mappa tutta casa, la aspira e la lava. Questo robot intelligente dimezza i tempi di pulizia. E ha un costo miniDiciamoci la verità, tutte vorremmo avere casa pulita e in ordine schioccando le dita.

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