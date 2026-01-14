Escono da casa di un' anziana con uno straccio arrotolato | dentro i carabinieri trovano gioielli in oro e diamanti

Una donna anziana è stata seguita mentre usciva di casa con uno straccio arrotolato. All’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato gioielli in oro e diamanti, suggerendo possibili attività illecite. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’episodio e accertare eventuali responsabilità.

Coltelli, noccoliere e armi improvvisate: cresce l’allarme tra i minori nel Salento. Sempre più ragazzi escono di casa armati, e quando vengono fermati durante controlli finiscono nei guai per possesso di droga o resistenza a pubblico ufficiale. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.