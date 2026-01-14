Escono da casa di un' anziana con uno straccio arrotolato | dentro i carabinieri trovano gioielli in oro e diamanti
Una donna anziana è stata seguita mentre usciva di casa con uno straccio arrotolato. All’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato gioielli in oro e diamanti, suggerendo possibili attività illecite. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’episodio e accertare eventuali responsabilità.
Sarebbero entrati all’interno dell’abitazione di un’anziana donna per poi uscire poco dopo con uno straccio arrotolato tra le mani. Ma la loro presenza in atteggiamento sospetto in alcune vie della periferia di Bucchianico non è sfuggita ai carabinieri che li hanno pedinati e fermati scoprendo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Truffatori vestiti da carabinieri raggirano un’anziana sola. Spariti da casa i gioielli in oro
Leggi anche: Anziana aggredita e rapinata in casa, i due malviventi entrano nell'appartamento con una copia delle chiavi. La fuga (con oro e gioielli) ripresa dalle telecamere
Escono da casa di un'anziana con uno straccio arrotolato: dentro i carabinieri trovano gioielli in oro e diamanti - Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di recuperare tutti i preziosi sottratti che peraltro avevano ... chietitoday.it
Coltelli, noccoliere e armi improvvisate: cresce l’allarme tra i minori nel Salento. Sempre più ragazzi escono di casa armati, e quando vengono fermati durante controlli finiscono nei guai per possesso di droga o resistenza a pubblico ufficiale. facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.