Addio a Pietro Stangoni | 106 anni di storia e radici sarde

Aglientu piange la scomparsa di un uomo che ha vissuto 106 anni, venuto a mancare domenica di Pasqua. La sua vita ha rappresentato un legame profondo tra la comunità locale e le radici sarde. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra i residenti. La sua figura è ricordata come simbolo di lunga permanenza e di storia condivisa con il territorio.

Aglientu saluta Pietro Stangoni, scomparso domenica di Pasqua all’età di 106 anni, figura emblematica del legame tra la comunità e le proprie radici. Il ricordo di un uomo che ha attraversato l’intero secolo scorso si intreccia con il dolore di una famiglia e di un intero paese. La perdita di questo centenario, nato il 30 gennaio 1920, segna la fine di un percorso di vita vissuto interamente in simbiosi con il proprio territorio. La sua esistenza è iniziata nella località Santa Maria di Vignola, che all’epoca faceva parte del territorio comunale di Aggius. I primi anni di vita sono stati segnati da un trauma familiare precoce, ovvero la scomparsa della madre a causa di una polmonite, che ha portato il bambino a crescere sotto la guida dei nonni materni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Pietro Stangoni: 106 anni di storia e radici sarde Teresa Ghignone: 106 anni di storia e resilienza a CanelliA Canelli, nel cuore della Valle Belbo, Teresa Ghignone ha raggiunto la straordinaria soglia dei 106 anni. Termoli Calcio: 106 anni di storia e la lotta per la salvezzaIl Termoli Calcio, fondato nel 1920 e rifondato nel 2016 dopo un periodo di crisi finanziaria, combatte attualmente nella Serie D del Girone F con... Si parla di: Aglientu piange il suo centenario, zio Pietro aveva 106 anni; Aglientu piange il suo centenario, zio Pietro aveva 106 anni.