Teresa Ghignone | 106 anni di storia e resilienza a Canelli

A Canelli, nel cuore della Valle Belbo, Teresa Ghignone ha compiuto 106 anni. La sua lunga vita comprende decenni di esperienze e ricordi che raccontano una storia di resistenza e presenza nel territorio locale. La comunità del paese ha festeggiato l’importante traguardo con una cerimonia semplice e rispettosa. La signora Ghignone è considerata una figura nota tra i residenti.

A Canelli, nel cuore della Valle Belbo, Teresa Ghignone ha raggiunto la straordinaria soglia dei 106 anni. La festa si è tenuta sabato scorso presso la struttura residenziale Villa Cora, dove l'anziana risiede attualmente. L'evento ha la presenza del sindaco Roberta Rosa Giovine e del presidente del consiglio comunale Alessandro Negro, testimoniando un legame stretto tra istituzione e comunità locale. La celebrazione non è stata solo un rito formale, ma una dimostrazione tangibile di come il territorio sappia accogliere e valorizzare le sue radici storiche. Nata a Canelli il 2 marzo 1920, la vita di questa donna incarna la resilienza di un'intera generazione che ha affrontato guerre, carestie e trasformazioni sociali con una forza silenziosa ma inarrestabile.