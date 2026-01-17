Lavoro | 56 nuovi posti in porto per la piattaforma logistica

Hhla ha annunciato l'apertura di 56 nuovi posti di lavoro presso la piattaforma logistica in porto. Per favorire la selezione, il 12 febbraio l'azienda di Amburgo ha organizzato un Recruiting Day, offrendo opportunità di inserimento nel settore logistico. Questa iniziativa mira a sostenere la crescita e a rafforzare il team operativo in un contesto strategico per il porto.

Sono 56 le nuove posizioni lavorative aperte da Hhla per la piattaforma logistica in porto e per il 12 febbraio il colosso di Amburgo ha organizzato un recruiting day. L'iniziativa è stata presentata ieri dall'assessore reionale al Lavoro Alessia Rosolen e dal direttore operativo di Hhla Plt Italy, Alex Godin. Nel dettaglio si cercano 40 operatori portuali polivalenti, 4 addetti alla control room, 4 persone per la gestione delle attrezzature operative e 8 assistenti operativi. Il curriculum per candidarsi al Recruiting Day in programma giovedì 12 febbraio a Trieste deve essere inviato entro domenica 1 febbraio al link: https:bit.

PORTO: HHLA CERCA 56 NUOVE FIGURE A TRIESTE, RECRUITING DAY IL 12 FEBBRAIO | 16/01/2026

