Nasce l’Assistente spirituale generale della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco

Oggi a Roma, presso il Viminale, è stata firmata un’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Episcopale Italiana. L’accordo riguarda l’istituzione di un Assistente spirituale generale dedicato alla componente volontaria cattolica della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco. La figura avrà il compito di seguire le esigenze spirituali di questa parte del personale volontario.

AGI - È stata sottoscritta oggi a Roma, presso il Viminale, l’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Episcopale Italiana per l’istituzione di un Assistente spirituale generale dedicato alla componente volontaria cattolica della Protezione civile. A firmare l’accordo sono stati il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in qualità di delegato del Governo, e il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. L’intesa definisce un nuovo quadro di collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica, con l’obiettivo di garantire un accompagnamento spirituale strutturato ai volontari impegnati nelle attività della Protezione civile, non solo durante le emergenze ma anche nella vita associativa ordinaria. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Nasce l’Assistente spirituale generale della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco Articoli correlati Nasce l’Assistente spirituale generale della Protezione civileAGI - È stata sottoscritta oggi a Roma, presso il Viminale, l’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Episcopale Italiana... Fiamme in un appartamento, vigili del fuoco e protezione civile sul postoPaura nella serata di sabato 28 febbraio a Castel Volturno dove si è verificato un incendio all’interno di un’abitazione di via Udine.