Un episodio di violenza si è verificato in una macelleria situata all’interno di un condominio a Forlì. Un uomo è stato accoltellato mortalmente durante un'aggressione avvenuta in uno dei negozi del complesso. Il condominio, composto da ventidue appartamenti di cui quindici abitati, ospita circa 40 persone, ed è stato descritto come un ambiente difficile. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e identificare il responsabile.

Forlì, 8 aprile 2026 – Una microcomunità. Ventidue appartamenti, quindici abitati, popolati da circa 40 persone. Cinque piani, tappezzati di mattoni rosso tramonto e balconi di vetro bugnato, con segmenti di marmo ad addobbare il solo piano terra. Teatro dell’omicidio. Il condominio ’La Ravegnana’ – classico falansterio anni Sessanta-Settanta, monumentale e spigoloso –, al civico 81 dell’omonima strada s’affaccia sulla laterale Pompeo Randi, a cento metri – andando verso il centro – dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria del Fiore, è il fulcro della tragedia di ieri notte. © Cristiano Frasca “Il macellaio? Una persona educata e sorridente”. I suoi residenti sgaiattolano via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato a morte in macelleria nel condominio dell’orrore: “Tragedia annunciata”

«Tragedia a Le Mose: cronaca di una morte annunciata»«Come prima cosa non si può che esprimere dolore per il tragico investimento che ha determinato la morte di un lavoratore travolto da un treno alle...

“Accoltellato nel bagno! “Altro orrore a scuola: il ragazzo è giovanissimoPaura in una scuola di Napoli: un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito da un’arma da taglio all’interno dei bagni dell’istituto.

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Quattro bambini accoltellati a morte in un asilo nido ugandeseQuattro bambini sono stati accoltellati a morte in un asilo nido nella capitale ugandese Kampala: lo ha riferito la polizia. I media locali hanno riportato che le vittime avevano un'età compresa tra i ... msn.com

#TG2000 A Fano un 21enne ha accoltellato prima il fratello di 16 anni e successivamente anche i loro genitori. Il giovane è stato fermato dai carabinieri per tentato triplice omicidio. Indagini in corso sul movente. - facebook.com facebook

Accoltellato fuori da un locale, il gip: “Giovani con altissimo livello di pericolosità sociale” x.com