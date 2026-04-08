A porte chiuse di Jean-Paul Sartre in scena al Teatro di Documenti

Il Teatro di Documenti ospita per due sere lo spettacolo “A porte chiuse” di Jean-Paul Sartre, adattamento dell’opera teatrale dell’autore francese. La rappresentazione si svolge a porte chiuse, portando in scena le tensioni tra i personaggi che si confrontano senza possibilità di fuga, concentrandosi sul confronto con lo sguardo degli altri. L’allestimento si svolge l’11 e il 12 aprile, coinvolgendo il pubblico in una riflessione sulla condizione umana.

Cosa accade quando non esiste via di fuga, quando lo spazio si chiude e l’unica condanna è lo sguardo dell’altro? È questa la domanda di “A porte chiuse” di Jean-Paul Sartre, capolavoro dell’esistenzialismo novecentesco al suo debutto al Teatro di Documenti l’11 e 12 aprile.Opera cardine del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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