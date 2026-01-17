SIMONE DE BEAUVOIR INTERROGA JEAN-PAUL SARTRE SUL FEMMINISMO | recensione

IlSaggiatore ha pubblicato un breve volume che raccoglie le riflessioni di Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir sul femminismo, risalenti al 1975. In meno di cinquanta pagine, i due filosofi affrontano temi fondamentali legati alla condizione femminile e alle questioni di genere, offrendo uno spunto di approfondimento sulla loro collaborazione intellettuale e sul dibattito dell’epoca. Un testo essenziale per chi desidera comprendere le radici del pensiero femminista nel contesto

IlSaggiatore ha pubblicato un piccolo volumetto di neppure cinquanta pagine, ma densissimo di contenuto: si tratta di una riflessione corale e pubblica che, nel 1975, i due scrittori e filosofi Jean-Paul Sarte e Simone de Beauvoir sviluppano a proposito del femminismo. Il libricino, edito dalla casa editrice italiana nel 2025, prende appunto il titolo Simone de Beauvoir interroga Jean-Paul Sartre sul femminismo. Trama. Simone de Beauvoir incalza Jean-Paul Sarte come una giornalista spietata e pronta a mettere in difficoltà il suo intervistato con domande scomode. Siamo nel 1975, i due scrittori e filosofi sono ormai all’apice della loro celebrità capaci di influenzare il panorama circostante: è allora loro dovere interrogarsi su temi di grande portata e riportare al pubblico le loro idee. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

