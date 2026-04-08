A Ischia 7 feriti per fuochi pasquali senza permesso | due denunciati

A Ischia, durante i festeggiamenti pasquali, sette persone sono rimaste ferite a causa di fuochi d'artificio non autorizzati. L'evento si è svolto nel comune di Lacco Ameno, dove due individui sono stati denunciati dalle forze dell'ordine. Le autorità hanno riferito che lo spettacolo pirotecnico era stato organizzato senza permesso, portando alla collisione di alcuni fuochi d'artificio e alle conseguenti ferite.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due persone sono state denunciate ad Ischia dopo uno spettacolo pirotecnico pasquale finito male, nel comune di Lacco Ameno. I carabinieri della compagnia di Ischia, guidati dal capitano Giuseppe Giangrande, hanno denunciato il titolare della ditta di fuochi d’artificio, il socio dell’impresa nonché autore materiale dell’accensione del materiale pirotecnico; i due indagati sono stati anche segnalati per la violazione delle prescrizioni del testo unico di pubblica sicurezza previste in materia. Domenica mattina, nel centro del più piccolo dei sei comuni isolani, si teneva la “Corsa dell’Angelo”, evento.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Ischia 7 feriti per fuochi pasquali senza permesso: due denunciati Ischia, fuochi d’artificio durante la Corsa dell’Angelo: 7 feriti in piazzaMomenti di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 5 aprile, a Piazza Restituta durante i festeggiamenti pasquali e la tradizionale “Corsa... Leggi anche: Frammenti di fuochi artificio finiscono sulla folla, sette feriti lievi a Ischia Temi più discussi: Ischia, 7 feriti lievi dai fuochi d'artificio durante la 'Corsa dell'angelo'; Ischia, incidente alla Corsa dell'Angelo: fuochi d'artificio troppo ravvicinati, feriti a Lacco Ameno; Feriti dai fuochi d'artificio a Ischia, due denunciati; Scintille da fuochi d'artificio, 6 feriti lievi nei riti pasquali a Ischia. A Ischia 7 feriti per fuochi pasquali senza permesso, due denunciatiDue persone sono state denunciate ad Ischia dopo uno spettacolo pirotecnico pasquale finito male, nel comune di Lacco Ameno. (ANSA) ... ansa.it Feriti dai fuochi d'artificio a Ischia, due denunciatiLo spettacolo era stato eseguito senza autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza nonostante una richiesta datata 27 marzo ... ilroma.net Violenza di genere sull'isola di Ischia, dove un uomo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la compagna Il 25enne, visibilmente ubriaco, aveva colpito con un pugno alla testa la compagna, che stringeva in braccio il loro figlio nato app - facebook.com facebook Ischia, la stagione turistica parte in sordina x.com