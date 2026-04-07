Festa degli aquiloni domenica al ponte Tagliapietra

Domenica 12 aprile il cielo sopra il ponte Tagliapietra si colorerà con la terza edizione della Festa degli Aquiloni, organizzata da Comart e patrocinata dal Comune di Copparo. L’evento prevede il volo di numerosi aquiloni di diverse dimensioni e forme, creando un spettacolo visivo per adulti e bambini. La manifestazione si svolge durante tutto il giorno e si svolge all'aperto, nel rispetto delle normative vigenti.

Il cielo sopra il Pontino Tagliapietra, domenica 12 aprile, si dipingerà di tanti colori con la terza edizione della Festa degli Aquiloni organizzata da Comart e patrocinata dal Comune di Copparo. Dalle 10 alle 20, l’area verde di via Agnelli sarà animata da diverse proposte dedicate a grandi e piccini: protagonisti assoluti saranno gli aquiloni che da sempre richiamano l’inizio della primavera e saranno fatti librare nell’aria dal Club La Vulandra di Ferrara che proporrà una serie di esibizioni. Sarà presente anche uno stand in cui saranno distribuiti aquiloni per permettere a tutti di partecipare. A vivacizzare l’atmosfera dell’evento,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa degli aquiloni domenica al ponte Tagliapietra Leggi anche: Festa degli Aquiloni e della Primavera a Sabaudia Torna la ‘Festa degli aquiloni’: colori, buon cibo e divertimentoIl cielo sopra il Pontino Tagliapietra, domenica 12, si dipingerà di tanti colori con la terza edizione della ‘Festa degli aquiloni’. Temi più discussi: Festa degli aquiloni domenica al ponte Tagliapietra; Festa degli Aquiloni e della Primavera a Sabaudia; Torna la ‘Festa degli aquiloni’: colori, buon cibo e divertimento; Festa degli Aquiloni. Imperia, falò in spiaggia e aquiloni nel weekend di Sol&ventoImperia – Imperia inaugura la stagione degli appuntamenti all’aperto con la venticinquesima edizione di Sol&vento – energia di primavera, la festa degli aquiloni che porterà colori e animazione a Bor ... ilsecoloxix.it VILLAR FOCCHIARDO: UNA BELLA FESTA DEGLI AQUILONIdi LAURA BELLANDO VILLAR FOCCHIARDO - A Villar Focchiardo il cielo si è trasformato in una tela variopinta durante il terzo weekend consecutivo del Festival del Vento, che ha visto protagonista l’Asso ... valsusaoggi.it Ecco come si chiamano i buoi che traineranno il cocchio per la festa di Sant'Efisio del primo maggio - VIDEO - - facebook.com facebook “(Aprile ) Festa di guarigione dal gelo e dalla morte che scendi a celebrarti nell’aperto campo e sali al sole per la reintegrazione di vita nella vita, toglici, ti prego, dalla morsa, nunc et semper.” —Mario Luzi #AprileFestaVagabonda a #SalaLettura x.com