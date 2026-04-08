1000 Miglia 2026 Brescia scalda i motori | selezionate oltre 400 vetture

A poche settimane dall'inizio, Brescia si prepara ad accogliere la 1000 Miglia 2026, con più di 400 vetture ammesse. La Commissione ha terminato le selezioni e ha stilato la lista degli equipaggi che parteciperanno alla corsa storica. La manifestazione, che richiama appassionati da diverse regioni, vedrà le auto attraversare le strade italiane, riportando in vita il prestigio della gara.

Brescia torna al centro della scena. La Commissione selezionatrice ha chiuso i lavori e ha definito l’elenco delle vetture ammesse alla 1000 Miglia 2026: oltre 400 equipaggi pronti a riportare sulle strade il fascino senza tempo della Freccia Rossa.Un passaggio fondamentale che, anno dopo anno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Lo spettacolo della 1000 Miglia, lo stile Liberty cornice dei motori: al Tettuccio un intreccio unicoMontecatini, 21 marzo 2026 – La città attende 150mila persone il 10 giugno per assistere all’arrivo della 1000 Miglia. Temi più discussi: La 1000 Miglia formato 2026: fra le novità c’è Lumezzane; 1000 Miglia 2026, Brescia scalda i motori: selezionate oltre 400 vetture - BresciaToday; 1000 Miglia 2026: pubblicato l’elenco delle vetture ammesse; 1000 Miglia 2026: Vesco-Salvinelli sfidano i big, in gara anche Fisichella, Capirossi e Cracco. 1000 Miglia 2026, Brescia scalda i motori: selezionate oltre 400 vettureBrescia torna al centro della scena. La Commissione selezionatrice ha chiuso i lavori e ha definito l’elenco delle vetture ammesse alla 1000 Miglia 2026: oltre 400 equipaggi pronti a riportare sulle ... bresciatoday.it 1000 Miglia 2026: oltre 400 equipaggi pronti a sfidare le strade d’ItaliaLa celebre corsa storica torna dal 9 al 13 giugno, con vetture d’epoca e protagonisti internazionali. Tra gli iscritti Vesco-Salvinelli, che cercano il settimo successo. Attesi anche Fisichella, Capir ... quibrescia.it 9 MIGLIA ALLADIESE, LA FORZA DELLA TRADIZIONE E’ fissata in calendario per il 26 aprile la nona edizione della 9 Miglia Alladiese, la prova podistica di Aglié (TO) che anche quest’anno sarà dedicata alla memoria del Geometra Daniele Ferrando. Inserit - facebook.com facebook Il naufragio è avvenuto 14 miglia nautiche a Nord-est delle piattaforme petrolifere ENI-NOC di #Bouri. Sono intervenute in soccorso navi mercantili SAAVEDRA TIDE e IEVOLI GREY , che ha recuperato 32 superstiti e 2 corpi senza vita, tutti sbarcati sta x.com