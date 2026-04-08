10 anni di terrore e coltelli | l’uomo ora in comunità terapeutica

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo accusato di aver commesso violenze e minacce contro la moglie e il figlio minore è stato affidato a una comunità terapeutica a Reggio Calabria. L’indagine ha rivelato un periodo di oltre dieci anni durante il quale si sono verificati episodi di aggressione e intimidazione. La misura della libertà vigilata è stata applicata per garantire un percorso di recupero e tutela delle persone coinvolte.

Un uomo è stato sottoposto alla misura della libertà vigilata a Reggio Calabria per aver perpetrato violenze e minacce contro la moglie e il figlio minore per un periodo superiore a 10 anni. L’intervento è scattato a seguito di un’ordinanza del gip, richiesta dalla Procura di Palmi e attuata dai carabinieri della Stazione di Melicucco. Il ciclo della violenza tra dipendenze e controllo. Le dinamiche all’interno del nucleo familiare sono state caratterizzate da un clima di terrore costante iniziato nel 2015. In tale periodo, l’uomo, spesso sotto l’effetto dell’alcol, ha usato strumenti come falci e coltelli per intimidire la compagna, accompagnando le aggressioni fisiche a minacce di morte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

10 anni di terrore e coltelli l8217uomo ora in comunit224 terapeutica
© Ameve.eu - 10 anni di terrore e coltelli: l’uomo ora in comunità terapeutica

Storia di un uomo magro: 10 anni, 10 tappe e la memoria che salva viteLa decima edizione del monologo Storia di un uomo magro riparte da Norbello il 6 aprile, portando la memoria di Vittorio Palmas in dieci tappe sarde...

Terrore a Napoli, su bus uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia, fermato dai passeggeri rischia linciaggioTerrore a Napoli, su bus uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia, fermato dai passeggeri rischia linciaggio.

Argomenti più discussi: Mare Monstrum. Nel più grande cimitero dell’umanità in 10 anni oltre 30.000 migranti annegati o uccisi, 1.800 nel 2025. Ma molti naufragi non lasciano sopravvissuti e non vengono registrati. Noi italiani abbiamo perso la memoria di quando eravamo migranti; Gli horror? Ormai, fanno ridere (molto spesso); Aggredisce la moglie e si barrica in cucina: la resa dopo la trattativa con il negoziatore; Incidente tra scuolabus e auto: soccorsi 10 bambini, grave un ragazzo di 20 anni.

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.