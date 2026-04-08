Un uomo accusato di aver commesso violenze e minacce contro la moglie e il figlio minore è stato affidato a una comunità terapeutica a Reggio Calabria. L’indagine ha rivelato un periodo di oltre dieci anni durante il quale si sono verificati episodi di aggressione e intimidazione. La misura della libertà vigilata è stata applicata per garantire un percorso di recupero e tutela delle persone coinvolte.

Un uomo è stato sottoposto alla misura della libertà vigilata a Reggio Calabria per aver perpetrato violenze e minacce contro la moglie e il figlio minore per un periodo superiore a 10 anni. L’intervento è scattato a seguito di un’ordinanza del gip, richiesta dalla Procura di Palmi e attuata dai carabinieri della Stazione di Melicucco. Il ciclo della violenza tra dipendenze e controllo. Le dinamiche all’interno del nucleo familiare sono state caratterizzate da un clima di terrore costante iniziato nel 2015. In tale periodo, l’uomo, spesso sotto l’effetto dell’alcol, ha usato strumenti come falci e coltelli per intimidire la compagna, accompagnando le aggressioni fisiche a minacce di morte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 10 anni di terrore e coltelli: l’uomo ora in comunità terapeutica

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