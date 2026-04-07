Zuppi e la pace | Non mettete di mezzo Dio per giustificare le guerre

Un intervento di un alto rappresentante religioso ha suscitato attenzione, affermando che la pietà, considerata ormai scomparsa, viene spesso fraintesa o criminalizzata nel contesto delle questioni umanitarie. Durante un evento in una città toscana, ha sottolineato come l’aiuto verso chi soffre sia un principio fondamentale di civiltà, paragonandolo alla regola del mare, che impone di assistere chi è in pericolo. Le sue parole hanno fatto discutere tra i presenti.

Pontedera (Pisa), 7 aprile 2026 – “Pietà è morta. Un po’ sì. Oggi l’umanitario viene criminalizzato, invece è regola della civiltà, è la regola del mare: quando vedo una persona che soffre, una persona che sta per morire, la aiuto. I cristiani dovrebbero farlo di default. Ma è umanesimo, la nostra storia, le nostre radici”. Proprio nel giorno in cui il presidente americano Trump tuona contro l’Iran “ Un’intera civiltà morirà stanotte ”, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, parte dalla parola ‘pietà’ sul palco del teatro Era di Pontedera, da protagonista del primo incontro del Festival “Ponte di Parole” in dialogo con Agnese Pini, direttrice di Qn-La Nazione, Il Giorno, il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Zuppi e la pace: “Non mettete di mezzo Dio per giustificare le guerre” Passione del Signore, P. Pasolini: “Dio invocato per giustificare guerre”Le parole del Predicatore della Casa Pontificia, Padre Roberto Pasolini, nell’omelia della celebrazione della Passione del Signore presieduta da Papa... Leggi anche: L’appello di Leone XIV nella domenica delle Palme: “Nessuno può usare Dio per giustificare la guerra. Deponete le armi” Temi più discussi: Veglia per la pace: i vescovi italiani aderiscono all’invito di Leone XIV. Card. Zuppi, non abituiamoci all’orrore, diciamo no alla guerra; Zuppi: Guai ad abituarci alla guerra e a considerare i morti come numeri; Le Chiese in Italia pregano con il Papa per dire no alla guerra; Gli auguri dell’Arcivescovo in occasione della Pasqua. Zuppi e la pace: Non mettete di mezzo Dio per giustificare le guerreIl presidente della Cei a Pontedera per il Festival ‘Ponte di parole’. Il suo monito sulla pietà: I cristiani dovrebbero averla di default ... lanazione.it Veglia per la pace: i vescovi italiani aderiscono all’invito di Leone XIV. Cardinale Zuppi, non abituiamoci all’orrore, diciamo no alla guerraNoi cristiani sappiamo che è possibile sperare contro ogni speranza, aggiunge il presidente della Cei ... corrierecesenate.it Il Cardinale Zuppi invita tutti ad aderire alla veglia convocata dal Papa l'11 aprile - facebook.com facebook «Ciascuno di noi sia segno della presenza di Cristo risorto»Il Messaggio di Pasqua del presidente della Cei Zuppi e del segretario generale Baturi: «il male non ha l’ultima parola, la morte non è la fine, le ferite non sono condannate a restare per sempre apert x.com