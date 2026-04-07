‘Zeitgeist’ Lo spirito dei tempi… comici' | spettacolo del duo sardo ‘Pino e gli Anticorpi’

Venerdì 17 alle 21, al Teatro Nuovo di Ferrara, andrà in scena lo spettacolo intitolato ‘Zeitgeist’. Lo spirito dei tempi… comici’, interpretato dal duo sardo ‘Pino e gli Anticorpi’. L’evento è un appuntamento gratuito che propone un mix di umorismo e satira, concentrandosi sui temi attuali e sulla società contemporanea. La rappresentazione si svilupperà all’interno dello spazio teatrale, con un cast formato da due attori.

Venerdì 17 (ore 21), presso il Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà lo spettacolo ‘Zeitgeist’. Lo spirito dei tempi. comici'. Per informazioni e biglietti: 0532-1862055 oppure [email protected]. Zeitgeist è una girandola di numeri comici e personaggi che si avvicendano sul palco senza soluzione di continuità a rappresentare i vari modi di far ridere. Dal cabaret al Clown passando per brevi monologhi, un omaggio all’avanspettacolo e al ‘comico-spalla’, il meglio del duo sardo ‘Pino e gli Anticorpi’ - al secolo Michele e Stefano Manca - i cui personaggi più famosi sono accompagnati dal musicista Giovanni Arru - in un caleidoscopio di umorismo surreale, una rappresentazione dell’umana follia, uno spettacolo comico sui tempi comici. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Pino e gli Anticorpi al Teatro Modena con “Zeitgeist – Lo spirito dei tempi… comici!”Mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 21, il Teatro Gustavo Modena ospita Pino e gli Anticorpi con lo spettacolo “Zeitgeist – Lo spirito dei tempi.

Argomenti più discussi: L'arduo tentativo di catturare due Zeitgeist in linea di convergenza; L’Intervento/ Il problema non è Trump, ma gli americani; Pino e gli Anticorpi sul palco tra cabaret e avanspettacolo; Beppe Grillo Mister Web, il leader del MoVimento 5 Stelle guida la classifica dei Politici Emergenti.

Al Gavazzeni show di Pino e gli AnticorpiVenerdì 20 febbraio, alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate (Bg) appuntamento con Pino e gli Anticorpi e lo spettacolo Zeitgeist. Lo spirito dei tempi…comici. I biglietti sono disponibili a ... bergamonews.it

Zeitgeist Minnesota Film Festival - Ni- Naadamaadiz: Red Power Rising - facebook.com facebook

Ieri a Palazzo Firenze si è svolta la presentazione di "Zeitgeist" di Marco Forni (Edizioni del Faro), un romanzo sul tempo, tema universale, inafferrabile eppure imprescindibile da affrontare. Con l'autore, interventi di Lucilla Pizzoli, Valeria Della Valle e Salvator x.com