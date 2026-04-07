Yves Bissouma cerca l’uscita dal Tottenham

Yves Bissouma ha presentato una richiesta di trasferimento dal Tottenham, con il club che sta valutando le offerte ricevute. Nei giorni scorsi, il centrocampista ha incontrato i dirigenti per discutere della situazione. Nelle immagini recenti, i tifosi del Tottenham si sono radunati allo stadio mentre i giocatori si sono riuniti nel centro sportivo. La squadra si prepara alla prossima partita senza Bissouma in rosa.

Breaking: Una visione generale dei tifosi del Tottenham Hotspur mentre i giocatori del Tottenham Hotspur si stringono. (Foto di Alex PantlingGetty Images) Il centrocampista del Tottenham Hotspur Yves Bissouma è stato collegato al trasferimento dal club alla fine della stagione. Il 29enne centrocampista è caduto in disgrazia nel club londinese e vuole andarsene per ricevere un tempo di gioco regolare. Secondo quanto riportato da Football Fancast, l’agente del giocatore sarebbe già in trattative con la squadra turca del Fenerbahce per un trasferimento estivo. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Yves Bissouma vuole andare avanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Sella, arriva Livorno per ripartire. Cento cerca l’uscita dal tunnelNel posticipo della 28esima giornata, stasera alle 20,30 alla Baltur Arena la Sella Cento affronta la Libertas Livorno, assieme a Pesaro la squadra... Leggi anche: Juventus al bivio: tra l’incubo Galatasaray e il sorpasso Roma, Spalletti cerca l’uscita dal loop Nuovo shock in Premier: Yves Bissouma del Brighton arrestato con l’accusa di violenza sessualeAncora un brutto colpo per la Premier League: dopo Mendy e Sigurdsson un terzo giocatore è finito in manette con l’accusa di violenza sessuale. Nella notte tra martedì e mercoledì Yves Bissouma è ... fanpage.it Calciomercato Juventus: la dirigenza bianconera lavora per Yves BissoumaLa Juventus continua a lavorare in ottica calciomercato. L'obiettivo primario della Vecchia Signora è quello di rinforzare il reparto di centrocampo. La dirigenza bianconera, in questi giorni, avrebbe ... it.blastingnews.com