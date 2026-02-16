La squadra della Sella Cento si prepara a sfidare Livorno questa sera alle 20,30 alla Baltur Arena, dopo aver deciso di cambiare rotta. Livorno, che sta attraversando un momento difficile, arriva a questa partita con l’obiettivo di uscire dalla crisi. Cento, invece, cerca continuità e vuole sfruttare questa occasione per migliorare la propria posizione in classifica. La partita rappresenta un punto di svolta per entrambe le squadre, con Livorno determinata a risalire e Cento a consolidare i propri progressi.

Nel posticipo della 28esima giornata, stasera alle 20,30 alla Baltur Arena la Sella Cento affronta la Libertas Livorno, assieme a Pesaro la squadra più in forma di questo inizio 2026. Nella gara di andata giocata in campo neutro a Brescia alla prima giornata di campionato, la Sella vinse 68-77. Da quel 21 settembre di acqua sotto i ponti ne è passata tanta: Bergamo si è ritirata dal campionato, Cento è in lotta per la salvezza, mentre Livorno culla sogni di promozione. La squadra di coach Diana ha vinto 6 delle 7 partite giocate nel 2026, ha la seconda miglior difesa del campionato insieme alla Fortitudo Bologna ed è terza nella classifica dei rimbalzi catturati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sella, arriva Livorno per ripartire. Cento cerca l’uscita dal tunnel

#Pesaro- Baltur || Domani sera, alla Baltur Arena, arriva la capolista Pesaro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.