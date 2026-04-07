Yildiz festeggia al ristorante | sorrisi e foto con i tifosi per il gentleman bianconero

Recentemente, un calciatore della Juventus ha trascorso una serata al ristorante Tre Re di Castellamonte insieme a familiari e amici. Le foto della serata mostrano il giocatore sorridente mentre si scatta foto con alcuni tifosi presenti. La serata è stata organizzata per celebrare la qualificazione della nazionale turca ai prossimi Mondiali. Le immagini sono diventate virali sui social media, attirando l’attenzione di molti appassionati.

Sono virali le foto di Kenan Yildiz che recentemente ha trascorso una serata con famigliari e amici al ristorante Tre Re di Castellamonte per festeggiare la qualificazione della Turchia ai Mondiali. Il numero 10 della Juventus ha trascorso una piacevole serata assaporando le specialità della cucina piemontese in particolare agnolotti e risotti. "Serata da Campioni. È venuto a trovarci Kenan Yildiz. Grazie Kenan per essere stato con noi E alla prossima!", hanato sulla pagina Instagram del Ristorante Tre Re di Castellamonte. La presenza della stella bianconera non è passata inosservata nel Canavese e Yildiz, che ha fatto anche una passeggiata nel centro cittadino, ha trovato ad accoglierlo tanti giovani tifosi a caccia di una foto e di un autografo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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#Yildiz che lascia i suoi compagni festeggiare per andare a consolare #Zhegrova... x.com

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