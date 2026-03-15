Yildiz ha condiviso sui social network la sua gioia per la vittoria contro l’Udinese, invitando i compagni di squadra a mantenere il ritmo. Ha anche annunciato ai tifosi l’appuntamento per la prossima partita casalinga contro il Sassuolo, sottolineando l’importanza di continuare su questa strada. La foto pubblicata accompagna il messaggio di soddisfazione.

di Francesco Spagnolo Yildiz festeggia la vittoria sui social incitando i compagni e dando l’appuntamento ai tifosi per settimana prossima in casa contro il Sassuolo. Un assist e un’altra prestazione di assoluto livello per Yildiz contro l’Udinese. L’attaccante della Juventus sui social ha espresso la sua felicità per la vittoria di ieri sera e lanciato un messaggio molto chiaro ai tifosi. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE « Continuiamo così. Grazie ai nostri tifosi che hanno viaggiato per supportarci e ci vediamo a casa nostra la prossima settimana », si legge nel post accompagnato da alcune immagini di ieri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN YILDIZ (@kenanyildiz) LE TOP NEWS DI OGGI SULLA JUVE (IN AUDIO) . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz festeggia la vittoria contro l’Udinese: «Continuiamo così». Poi dà l’appuntamento ai tifosi – FOTO

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