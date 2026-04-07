Dopo il promo molto criticato di CM Punk durante l'ultima puntata di Raw a Houston, Pat McAfee ha subito risposto pubblicamente. Nel suo intervento, ha affermato che Punk ha ammesso di non valere il prezzo del biglietto. La discussione tra i due continua a tenere banco nel mondo della WWE, con i fan che seguono attentamente ogni nuovo sviluppo.

Il giorno dopo il promo esplosivo di CM Punk al Raw di Houston, Pat McAfee non ha perso tempo a rispondere. La prima reazione è arrivata via X, dove McAfee ha definito Punk “a Punk ass bitch”, un gioco di parole sullo pseudonimo che da sempre accompagna il campione. La risposta nel Pat McAfee Show su ESPN. La replica più articolata è arrivata durante il Pat McAfee Show su ESPN. McAfee ha raccontato di aver aperto il telefono la mattina e di aver trovato il suo nome in tendenza: “Apro il telefono, vado su X, guardo i trending. Quello sono io? Pat MAGAfee? E che significa? CM Punk ieri sera mi ha chiamato Pat MAGAfee e ha attaccato un sacco di cose. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Pat McAfee risponde alla pipebomb di CM Punk, “Ha ammesso di non valere il prezzo del biglietto”

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5 stelle che avrebbero dovuto essere il misterioso chiamante di Randy Orton in WWE, anziché Pat McAfee Cinque leggende della WWE che avrebbero potuto sostituire Pat McAfee come commentatore di Randy Orton. - facebook.com facebook