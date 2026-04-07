Il pilota Kobe Pauwels parteciperà per la prima volta al FIA World Endurance Championship nella tappa di Imola, sostituendo Eduardo Barrichello. La gara si svolgerà nel prossimo fine settimana sull’autodromo di Imola. Pauwels si unisce alla squadra per questa gara, che rappresenta il suo debutto nel campionato endurance. La partecipazione si inserisce nel programma stagionale della serie.

Kobe Pauwels sarà in pista a Imola per la prima volta nel FIA World Endurance Championship il prossimo fine settimana al posto di Eduardo Barrichello. Il belga, recentemente coinvolto nella Driver Academy di Aston Martin, sarà al volante dell’ Aston Martin Vantage GT3 n. 23 Heart of Racing in compagnia di Gary Newell e Jonny Adam. Il cambio è dovuto alla concomitanza tra la 6h Imola del FIA WEC e la tappa di Long Beach dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Tra le due serie è prevista anche una nuova concomitanza: tra la prova IMSA WTSC di Mosport (Canada) e la 6h di San Paolo (Brasile). Barrichello tornerà regolarmente in pista a Spa-Francorchamps. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Pauwels al debutto a Imola al posto di Barrichello

WEC, McDonald debutta a Imola al posto di KeatingBlake McDonald parteciperà alla prima ed alla seconda tappa del FIA World Endurance Championship 2026 in sostituzione di Ben Keating.

IMOLA PRONTA AD ACCOGLIERE LA FIA WEC 6 HOURS OF IMOLA 2026. 14 CASE COSTRUTTRICI AL VIA. L’AUTODROMO CONFERMA IL PROPRIO RUOLO CENTRALE NEL MONDIALE ENDURANCEL’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la gara FIA (Federation Internationale de l’Automobile) WEC (World Endurance...

WEC | Pauwels, ultimo pupillo Aston Martin, al posto di Barrichello a ImolaDudu sarà impegnato a Long Beach e quindi alla prima gara del Mondiale vedremo il giovane belga appena promosso dall'Academy del marchio britannico, il quale coglie l'occasione per rilanciare l'inizia ... it.motorsport.com

Di: Riccardo Puccetti rick.pctIl belga Pauwels sostituisce Dudu Barrichello ad Imola. Per lui un percorso iniziato nell'Academy, con 22 candidati a vincere quest'anno ... p300.it