Voli cancellati e restrizioni negli aeroporti italiani | gli scali coinvolti

Negli ultimi giorni, alcuni aeroporti italiani hanno registrato cancellazioni di voli e restrizioni operative. La situazione si verifica in un contesto di tensione sui mercati energetici, che ha ripercussioni anche sul settore del trasporto aereo nel paese. Vari scali sono stati interessati da modifiche alle rotte e da limitazioni nelle partenze e negli arrivi. La situazione resta monitorata dalle autorità aeroportuali e dalle compagnie aeree coinvolte.

La tensione sui mercati energetici torna a farsi sentire e questa volta coinvolge direttamente anche il traffico aereo italiano. Dopo i primi segnali di difficoltà registrati nel fine settimana, cresce il numero degli aeroporti alle prese con una disponibilità limitata di carburante, alimentando preoccupazioni tra compagnie, passeggeri e operatori del turismo. Il primo campanello d’allarme era suonato sabato, con quattro scali interessati da restrizioni. Ora però la situazione si è ulteriormente aggravata: un nuovo avviso dei Notam, i bollettini aeronautici, ha riguardato anche l’aeroporto di Aeroporto di Brindisi, dove le compagnie non potranno effettuare rifornimento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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