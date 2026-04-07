Volare costerà di più

Le compagnie aeree hanno annunciato un aumento dei prezzi dei voli, influenzate dalla crisi in Iran. Nonostante il calo del prezzo del carburante, i costi complessivi sono saliti a causa delle tensioni geopolitiche. Questa situazione sta portando a un incremento delle tariffe per i passeggeri, che si riflette sui prezzi dei biglietti disponibili sul mercato. La crisi nel Paese mediorientale continua a incidere sul settore del trasporto aereo.

Anche le compagnie aeree stanno facendo i conti con la guerra in Iran. Dall’Europa agli Stati Uniti il carburante per gli aerei sta diminuendo e i prezzi dei voli stanno aumentando. Nel breve termine il paese più vulnerabile è il Regno Unito. Gli aeroporti britannici, Heathrow in testa, hanno già registrato cancellazioni legate alla disponibilità di carburante, scrive Politico. La compagnia aerea Skybus ha soppresso una rotta. Secondo la società di analisi energetica Kpler, la Francia è il secondo paese europeo più esposto, anche se può rifornirsi via terra dai Paesi Bassi e dal Belgio, i principali hub petroliferi del continente. I problemi non sono legati solo alla disponibilità di carburante, ma anche alle modifiche alle rotte. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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