Vlahovic è un calvario | nuovo stop per il serbo

Il calciatore serbo ha subito un nuovo infortunio, che lo manterrà lontano dal campo per un periodo ancora da definire. La sua assenza rappresenta un ostacolo per la squadra, già impegnata in una stagione complessa. La Juventus, che sta cercando di mantenere la posizione in classifica, dovrà fare a meno di uno dei suoi attaccanti principali nei prossimi incontri. La situazione si aggiunge alle difficoltà che la squadra sta affrontando in questa fase della stagione.

La corsa Champions della Juventus si infiamma grazie ai recenti risultati maturati sul campo. Il pareggio del Como a Udine e la vittoria dei bianconeri contro il Genoa hanno accorciato drasticamente la classifica, portando la formazione di Spalletti a una sola lunghezza dal quarto posto occupato proprio dalla squadra di Fabregas. Tuttavia, l’entusiasmo è stato bruscamente frenato da una notizia poco rassicurante proveniente dall’infermeria. Dusan Vlahovic, pedina fondamentale dello scacchiere offensivo, è finito nuovamente K.O. proprio quando sembrava aver ritrovato la condizione ideale. Il problema è emerso in modo inaspettato durante la sfida contro i liguri, trasformando una giornata di festa in una preoccupante attesa per l’esito dei controlli medici. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Infortunati Juve, doppio stop contro il Genoa: si fermano Perin e Vlahovic, il serbo non entra nemmeno in campo!Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese.

Vlahovic, l’assenza del serbo ‘pesa’ in casa Juve: il serbo ha numeri migliori rispetto a David e Openda. Tutti i dettagliGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A.

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Vlahovic al J Medical, Spalletti preoccupato: il calvario non è ancora finitoAltro stop per Dusan, che durante la fase di riscaldamento ha avvertito un problema al polpaccio: Atalanta a forte rischio ... tuttosport.com

Juve ancora in ansia per Vlahovic: preoccupazione di Spalletti, aspettando gli esamiIl serbo si è fermato mentre si scaldava per entrare in campo contro il Genoa. msn.com

Brutte notizie per Dusan Vlahovic che ha accusato un problema al polpaccio durante il riscaldamento di Juventus-Genoa Gli esami effettuati dal serbo hanno evidenziato una lesione al soleo - facebook.com facebook

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