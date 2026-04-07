Visite guidate all' Orto botanico dell' università di Padova

Domenica 19 aprile alle ore 15.30, l'Orto botanico dell'università di Padova sarà aperto al pubblico per una visita guidata. L'iniziativa è organizzata da ARKA e sarà condotta da una guida naturalistico-ambientale riconosciuta dall'ateneo. L'evento offre l'opportunità di scoprire le diverse specie presenti nel giardino storico e di approfondire aspetti legati alla botanica e alla tutela ambientale.

ARKA propone la visita guidata che si svolgerà Domenica 19 Aprile alle ore 15.30. La visita sarà condotta da esperta guida naturalistico-ambientale accreditata all'Università di Padova. La durata della visita sarà di circa 1 ora e 45 minuti. Attualmente tutte le sezioni sono visitabili: l’Orto Botanico Rinascimentale, le Serre Ottocentesche, il Giardino della Biodiversità (inaugurato nel 2014) ed inoltre il Museo Botanico (inaugurato nel 2023). Il numero di partecipanti ammessi al gruppo è limitato a 30 persone, quindi le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di tale numero. Pertanto per partecipare l’iscrizione è obbligatoria. Per... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Orto botanico di Padova - Visite guidate primaveriliScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Per ammirare le... L’arrivo dell’autunno veste l’Orto botanico di nuovi colori Temi più discussi: Visite guidate all'Orto botanico dell'università di Padova il 18 aprile 2026; Orto Botanico, Museo di Zoologia Doderlein e Steri: visite guidate nel weekend di Pasqua; Dal boschetto alle serre: cosa cambia all’Orto botanico con la guida virtuale; Riapre l’Orto Botanico: primavera tra biodiversità, visite guidate e laboratori per tutte le età. Visite guidate all'Orto botanico dell'università di PadovaPer ammirare le meraviglie dell’Orto Botanico dell’Università di Padova, ARKA propone le visite guidate che si svolgeranno Sabato 18 Aprile alle ore 10 e anche alle ore 15.30. Ogni visita sarà condott ... padovaoggi.it Ciliegi in fiore a Roma: all’Orto Botanico tre giorni di Hanami tra visite guidate e street foodPer pochi giorni, ogni primavera, anche a Roma i ciliegi giapponesi fioriscono. Dal 4 al 6 aprile 2026, l ’Orto Botanico ospita Hanami (??), la tradizione giapponese del guardare i fiori, in ... romatoday.it Pasquetta a Satriano Visite guidate tra i murales e pienone al Bosco Ralle - facebook.com facebook