In piazza Carolina si è tenuto un flash mob organizzato dalla Rete Sicurezza Minori e Adolescenti per protestare contro gli episodi di violenza commessi da minori nella zona negli ultimi tempi. Tra i partecipanti anche rappresentanti dell’associazione, che hanno evidenziato la necessità di un intervento strutturato per affrontare il fenomeno. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno espresso preoccupazione per la situazione.

Erano presenti anche le esponenti della Rete Sicurezza Minori e Adolescenti al flash mob che si è svolto in piazza Carolina contro gli episodi di violenza minorile accadute in questa zona negli ultimi tempi. Le portavoci Nelide Milano e Barbara Tafuri hanno espresso forte preoccupazione per il crescente fenomeno della violenza. Non è più possibile restare in silenzio di fronte a episodi sempre più frequenti di aggressività, illegalità e disagio che vedono protagonisti ragazzi sempre più giovani. “Siamo di fronte a una vera emergenza sociale – hanno dichiarato Milano e Tafuri – che non può essere affrontata con interventi sporadici o esclusivamente repressivi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Violenza minorile, Rete Sicurezza “Serve un piano Marshall per i giovani”

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