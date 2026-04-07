Alle ore 15:25 del 7 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio viene aggiornata dalla redazione di Astral Infomobilità. Il servizio fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le principali vie di comunicazione della regione. La comunicazione viene trasmessa per mantenere gli automobilisti informati sulle condizioni della viabilità locale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla A1 roma-napoli per traffico intenso lo troviamo code a tratti tra San Vittore Cassino Poi tra Frosinone Valmontone il tutto verso Roma ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud per traffico si sta in fila tra Torrenova il raccordo in direzione di quest'ultimo e ora andiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna il traffico rallentato tra Laurentina e Appia mentre in interna Si procede a rilento tra Tiburtina e La Rustica code sulla tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 15:25

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Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com

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