Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 7 aprile 2026, il servizio di informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio di Astral ha ripreso a fornire aggiornamenti sul traffico in tempo reale. La piattaforma pubblica notizie sulla situazione delle strade della regione, offrendo dati aggiornati sulle condizioni del traffico e eventuali disagi presenti nella zona. La comunicazione si rivolge a chi si sposta in modo da consentire una pianificazione più precisa degli spostamenti.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio è scorrevole la viabilità su tutta la regione comprese le consolari in entrata verso il centro da segnalare solo in carreggiata esterna del grande raccordo anulare dei rallentamenti tra Laurentina e Tuscolana con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud in entrata verso il centro per il trasporto pubblico ricordiamo che rimane ancora sospesa la linea termini Centocelle ancora in corso le operazioni tecniche di ripristino si consiglia in alternativa di utilizzare la linea bus e 105 è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e la sala A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 13:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta infomobilità un servizio della regione Lazio un dito All'attenzione perché in ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiusa per una notte la stazione di #Frosinone | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #viabilità #a1 - facebook.com facebook