A Verona, a partire da lunedì 6 aprile, i controlli sulla sosta vengono rafforzati nel comparto Catena. L’Amt3 ha deciso di intensificare le verifiche con l’obiettivo di monitorare più da vicino le aree di sosta e garantire il rispetto delle norme. Questa iniziativa fa parte delle attività di controllo programmate per promuovere una gestione più efficace degli spazi dedicati ai veicoli, con attenzione particolare alla mobilità cittadina.

Amt3 intensifica i controlli sulla sosta a Verona a partire da lunedì 6 aprile, concentrando l’attività degli accertatori nel comparto Catena per promuovere una mobilità più consapevole attraverso l’iniziativa Sosta Responsabilmente. L’attenzione della società di via Torbido si sposterà specificamente su Via Magellano, Via Vasco De Gama e L.ge Catena. Questa strategia mira a ridurre le irregolarità nei parcheggi cittadini coordinando l’azione di vigilanza con l’informazione agli utenti. Il sistema di monitoraggio prevede che gli automobilisti siano avvisati preventivamente sulle zone soggette a maggiori verifiche. Tale approccio trasforma l’accertamento in uno strumento di sensibilizzazione per i residenti e i visitatori della città scaligera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, maxi controlli sosta nel comparto Catena: ecco dove

Una settimana di controlli sulla sosta, attenzione al comparto CatenaAmt3 prosegue la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”: verifiche degli accertatori su stalli blu e bianchi Prosegue a Verona la...

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Argomenti più discussi: Sosta Responsabilmente, comparto Catena al centro dei controlli degli accertatori; I controlli della sosta.

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