Il VakifBank Istanbul ha vinto il primo match della finale dello scudetto della Sultanlar Ligi, battendo il Fenerbahce Istanbul con un punteggio di 3-0. La partita si è conclusa con il VakifBank che ha dominato l’incontro senza lasciare spazio alle avversarie. La giocatrice Boskovic ha evidenziato un ruolo di rilievo durante l’intera gara.

Il VakifBank Istanbul ha preso il comando della finale per lo scudetto della Sultanlar Ligi sconfiggendo il Fenerbahce Istanbul per 3-0 nel primo incontro. L’appuntamento si è svolto presso il Burhan Felek Salonu, dove le gestite da Giovanni Guidetti hanno imposto il proprio ritmo per proteggere il titolo nazionale turco. L’incontro si è concluso con i parziali di 25-18, 25-23 e 25-21. Il cammino verso la vittoria è iniziato con un primo set totalmente dominato, seguito da una fase più concitata nel secondo atto, in cui le giocatrici di Guidetti hanno dovuto rimontare partendo da un punteggio di 21-20 contro le avversarie allenate da Marcello Abbondanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - VakifBank travolge il Fenerbahce 3-0: Boskovic domina la finale

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