Grida una bestemmia in chiesa durante la messa di Pasqua e scappa a San Vittorino

Durante la messa di Pasqua in una chiesa di San Vittorino, una donna ha interrotto la funzione gridando una bestemmia e si è allontanata velocemente. L'episodio è stato segnalato sui social network dalla parrocchia, che ha descritto quanto accaduto e ha precisato che l’intervento delle forze dell’ordine è in corso. Nessuno è rimasto ferito e le autorità stanno cercando di identificare la donna coinvolta.

È entrata nella chiesa di San Vittorino durante l'omelia di Pasqua, ha gridato una bestemmia ed è scappato: il messaggio della chiesa sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it Bollate, ruba una borsetta in chiesa durante la messa e fuggeE’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non… Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un...