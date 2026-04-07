Giovedì 9 aprile 2026 alle ore 17:30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via G. Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo: “Un viaggio in Armenia”. Relatore prof. Pierpaolo Faggi, in dialogo con la prof.ssa Luisa Chelotti. «Un viaggio in Armenia è un viaggio tra l’Est e l’Ovest, tra Bisanzio e Ctesifonte ieri, come tra Bruxelles, Mosca e Nuova Delhi oggi: sempre al centro degli incroci e delle relazioni complesse in questo quadrante di mondo. Ma è anche un viaggio tra passato, presente e futuro: un passato che risale al regno Urartu, il regno di quegli... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Brescia: Armenia, il genocidio dimenticatoPer la Giornata della Memoria 2026, nell’ambito della programmazione di eventi promossi dall’Associazione Casa della Memoria di Brescia, il gruppo...

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5 luoghi da vedere in Armenia

Temi più discussi: Orchestra Sinfonica Siciliana, al Politeama un viaggio tra Russia e Armenia; Tra Russia e Armenia un viaggio sinfonico tra epica e danza nei prossimi appuntamenti della Foss; Putin lancia un ultimatum all'Armenia per il rafforzamento dei legami con l'Ue; Fede e guerra all’Ambrosianeum. Siham, Alma e le cicatrici in Nigeria: Storie di vita dentro le fotografie.

Un viaggio in ArmeniaGiovedì 9 aprile 2026 alle ore 17:30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via G. Ferrari 2/A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza ... padovaoggi.it

Un Viaggio in Armenia fra teatro e Mandel'tam«In cuor mio io bevvi alla salute della giovane Armenia con le sue case di pietra color dell'arancia, ai suoi commissari popolari dai candidi denti, al sudore e allo scalpiccio equino delle persone in ... ilgiornale.it

Monumento alla dea acqua e pioggia sul lago ghiacciato in Armenia. crediti fotografici: Country Urbex - facebook.com facebook