Brescia | Armenia il genocidio dimenticato
In occasione della Giornata della Memoria 2026, l’Associazione Casa della Memoria di Brescia presenta “Armenia, il genocidio dimenticato”. Lo spettacolo del “Laboratorio Folk Brescia” propone danze, racconti e poesie armene, offrendo uno spazio di riflessione su un evento storico fondamentale. Un momento per ricordare e sensibilizzare sul genocidio armeno e il suo impatto sulla memoria collettiva.
Per la Giornata della Memoria 2026, nell’ambito della programmazione di eventi promossi dall’Associazione Casa della Memoria di Brescia, il gruppo artistico amatoriale “Laboratorio Folk Brescia” presenta uno spettacolo di danze, racconti e e poesie Armene, che invita a riflettere sul “Genocidio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
