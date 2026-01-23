Brescia | Armenia il genocidio dimenticato

In occasione della Giornata della Memoria 2026, l’Associazione Casa della Memoria di Brescia presenta “Armenia, il genocidio dimenticato”. Lo spettacolo del “Laboratorio Folk Brescia” propone danze, racconti e poesie armene, offrendo uno spazio di riflessione su un evento storico fondamentale. Un momento per ricordare e sensibilizzare sul genocidio armeno e il suo impatto sulla memoria collettiva.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.