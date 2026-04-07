Un parco di Napoli resterà chiuso per lavori fino al 20 luglio | l' annuncio del Comune

Il parco municipale Camaldoli sud, situato a Pianura in provincia di Napoli, sarà chiuso al pubblico fino al 20 luglio a causa di lavori di manutenzione. La comunicazione ufficiale è arrivata dal Comune, che ha precisato la durata dei lavori e ha informato che il parco resterà chiuso per oltre tre mesi. La chiusura riguarda tutte le aree del parco, che sarà interessato da interventi di ristrutturazione e miglioramento.

Il parco municipale Camaldoli sud a Pianura resterà chiuso per oltre tre mesi a causa di lavori. Ad annunciarlo è il Comune di Napoli. La chiusura e l’interdizione al pubblico sarà in vigore fino al prossimo 20 luglio o fino a cessate esigenze. Al parco potranno accedere i soli addetti ai lavori e autorizzati. La chiusura si è resa necessaria per l’esecuzione dell’intervento denominato “Naplayground: realizzazione di parchi giochi innovativi - Parco Camaldoli sud nell’ambito del programma sperimentale Dateci Spazio". NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Il Parco Virgiliano resterà chiuso a Pasquetta: la decisione del Comune di NapoliLa nota di Palazzo San Giacomo circa la decisione di tenere chiuso il polmone verde posillipino nella giornata di lunedì 6 aprile Il Parco Virgiliano... Lavori al sottopasso del grattacielo, resterà chiuso un anno. Renzi (FdI): "Incredibile, quattro anni d'attesa"Rfi ha illustrato il cronoprogramma che prevede la chiusura totale del sottopasso per 12 mesi. Temi più discussi: Il Parco Virgiliano resterà chiuso a Pasquetta: la decisione del Comune di Napoli; Presentato il programma POMPEII THEATRUM MUNDI; Napoli, Parco Virgiliano chiuso a Pasquetta: ecco il motivo dello stop; Il Parco Virgiliano di Napoli resterà chiuso a Pasquetta. Il Parco Virgiliano di Napoli resterà chiuso a PasquettaDecisione assunta per motivi di sicurezza Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Il Parco Virgiliano resterà chiuso lunedì prossimo, 6 aprile, giorno di Pasquetta. La decis ... expartibus.it Il Parco Virgiliano resterà chiuso a Pasquetta: la decisione del Comune di NapoliLa nota di Palazzo San Giacomo circa la decisione di tenere chiuso il polmone verde posillipino nella giornata di lunedì 6 aprile ... napolitoday.it Record di turisti a Napoli nelle giornate di Pasqua e Pasquetta: un afflusso turistico eccezionale gestito in maniera efficiente dall’amministrazione comunale, sotto la guida del sindaco Gaetano Manfredi, che ha attuato un piano straordinario per le festività gara - facebook.com facebook Senza Pellegrino, ma con Bernabé: nasce il Parma anti-Napoli x.com