Lavori al sottopasso del grattacielo resterà chiuso un anno Renzi FdI | Incredibile quattro anni d' attesa

Il sottopasso di Viale Principe Amedeo resterà chiuso un anno. I lavori, iniziati da tempo, servono ad adeguare le rampe alle norme sull'accessibilità. Renzi di Fratelli d’Italia commenta: “Incredibile, quattro anni d’attesa”. L’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli, ha spiegato in consiglio comunale che il cantiere è ancora in corso e che i lavori sono necessari per garantire un accesso più sicuro e conforme alle regole. La chiusura, annunciata ufficialmente, crea disagi,

Rfi ha illustrato il cronoprogramma che prevede la chiusura totale del sottopasso per 12 mesi. Il consigliere Renzi (FdI) furente: "La risposta sui lavori "fermi" da mesi è stata sorprendente e incredibile" "FiberCop ha avviato i lavori, con previsione di completarli entro metà febbraio - spiega l'assessore Morolli -. Tuttavia, l'interferenza riguarda anche lo spostamento di quattro linee di fibra ottica a lunga percorrenza: per queste infrastrutture il governo ha richiesto a FiberCop di sospendere i lavori durante le Olimpiadi invernali in alcune regioni, tra cui l'Emilia-Romagna. Pertanto il termine inizialmente previsto potrebbe subire ulteriori dilazioni.

